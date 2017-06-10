Клинцевич: Массового убийства в Кратово можно было избежать

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Москва, 10 июня. Закон о выдаче и хранения оружия в России является достаточно жестким, однако его правоприменительная практика требует изучения. Такое заявление в контексте сегодняшней трагедии в подмосковном Кратово сделал сенатор Франц Клинцевич, передает его пресс-служба.

Клинцевич отметил, что массовых убийств в Тверской области, где пьяный мужчина в пылу ссоры расстрелял девять человек, и в подмосковном Кратово можно было избежать. Вместе с тем, он отметил, что после событий в Тверской области власти и эксперты «прошли по всей цепочке закона, определяющего правила выдачи и хранения оружия» и пришли к выводу, что «закон достаточно жесток и в целом выполняет свое предназначение» и изменить его можно разве что в деталях.