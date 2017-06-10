Дом кратовского стрелка сгорел дотла

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Кратово, 10 июня. Дом подозреваемого в стрельбе в подмосковном Кратово сгорел дотла.

Пожар начался во время штурма: у дома загорелась крыша. К настоящему моменту дом выгорел практически полностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Напомним, сегодня вечером мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по случайным прохожим в подмосковном Кратово. Жертвами стрельбы стали четыре человека. Мужчина сбежал из дома, но, по словам правоохранителей, находится в окружении: часть поселка оцеплена. На место происшествия прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев. Работают криминалисты.