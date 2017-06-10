Сотрудник ОМОНа получил ранение при задержании «стрелка из Кратово»
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Москва, 10 июня. В ходе операции по задержанию подозреваемого в расстреле четырех людей в поселке Кратово Московской области один из сотрудников ОМОНа получил небольшое ранение.
Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Его жизнь и здоровье вне угрозы.
Накануне сообщалось, что жители Кратово предлагали ночлег односельчанам, отрезанным от своих жилищ в результате операции по задержанию «кратовского стрелка».
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