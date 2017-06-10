Автомобиль протаранил толпу в Амстердаме, есть пострадавшие

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Амстердам, 10 июня. Автомобиль протаранил толпу пешеходов на центральном железнодорожном вокзале Амстердама. По неофициальным данным, пострадали пять человек. Как сообщили ФАН в МИД РФ, данных о пострадавших россиянах нет.

Протаранив толпу, автомобиль врезался в стену. По данным издания The Mirror, водитель задержан. На месте происшествия находятся полицейские и медики.

По предварительным данным, число раненых достигло пяти: двое доставлены в больницу, троим оказана помощь на месте. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, информации о том, что среди раненых есть россияне, не поступало.