Лавров заявил Тиллерсону о неприемлемости ударов по САА

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Москва, 10 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости ударов коалиции во главе с США по сирийским правительственным войскам в ходе телефонной беседы с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Лавров призвал Соединенные Штаты принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

О телефонном разговоре Лаврова и Тиллерсона сообщалось накануне. Диалог состоялся по инициативе американской стороны.