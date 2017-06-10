САА укрепляет позиции на границе Сирии и Ирака

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Дамаск, 10 июня. Бойцы Сирийской арабской армии после успешной наступательной операции, в ходе которой они достигли границы с Ираком, укрепляют свои позиции. Министерство обороны Сирии опубликовало видео самой операции и ее последствий.

САА укрепляет позиции к северо-востоку от Ат-Танфа. На кадрах видно, как бойцы армии Асада совместно с солдатами иракских правительственных войск и «Хезболлы» (запрещена в РФ) возводят укрепления на пустынной территории.

Отметим, что всего за несколько дней бойцы сирийской армии преодолели порядка 95 километров по пустыне.