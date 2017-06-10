Лавров и Тилеррсон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

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Москва, 10 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию, сложившуюся в Сирийской Арабской Республике, а также широкий комплекс других международных проблем.

Телефонная беседа дипломатов состоялась по инициативе американской стороны. Лавров заявил Тиллерсону о неприемлемости ударов, которые коалиция во главе с США наносит по сирийским правительственным войскам.

Кроме того, Лавров и Тиллерсон обсудили дипломатический кризис в Персидском заливе, а также конфликт в Донбассе.

Ранее Сергей Лавров заявил, что РФ приложит максимум усилий для урегулирования ситуации вокруг Катара.