Россиянин умер после посещения выставки в Вильнюсе

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Вильнюс, 10 июня. Россиянину стало плохо на ежегодной выставке ArtVilnius в Вильнюсе. Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба литовской полиции.

Россиянин потерял сознание на выставке ArtVilnius. Поблизости оказался бывший мэр города Артурас Зуокас, который сделал россиянину искусственное дыхание.

«Сначала мне показалось, что это, возможно, часть шоу, было трудно понять, что происходит, но после того, как я посмотрел на человека, то увидел, что его лицо синеет. Я понял, что дело серьезное», — рассказал Зуокас журналистам.

Позже к нему на помощь пришла женщина, вместе им удалось привести россиянина в сознание. К тому времени приехала скорая помощь. Однако по пути в больницу мужчина скончался. Причина смерти пока не выяснена.