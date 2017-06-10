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Происшествия
Очевидец рассказал, как стрелок из Кратово убивал людей

Очевидец рассказал, как стрелок из Кратово убивал людей

22:13  10 Июня 2017  /обновлено: 22:32  10 Июня 2017
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Очевидец рассказал, как стрелок из Кратово убивал людей

Кратово, 10 июня. Один из очевидцев стрельбы в подмосковном Кратово рассказал, как преступник расстреливал случайных прохожих, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

По словам очевидца, который проживает с женой неподалеку, он, услышав стрельбу, вышел посмотреть, что случилось, затем увидел трупы мужчины и женщины. У мужчины было сквозное ранение — было видно, как кровь течет с двух сторон.

Когда мужчина убегал от места происшествия, вместе с ним бежал еще один случайный прохожий; злоумышленник ранил его в ногу. Молодого человека удалось спасти — его оттащили в гараж очевидца. 

Герман Парло
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