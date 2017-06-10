Новая серия выстрелов прогремела в подмосковном Кратово

В Избранное

Скопировать

Кратово, 10 июня. Мужчина, открывший стрельбу в подмосковном Кратово, окружен правоохранителями, но продолжает отстреливаться. Как сообщает корреспондент ФАН, было слышно две серии выстрелов — сначала около десятка, затем еще около трех.

Предположительно, выстрелы звучат с участка, с Симбирской улицы.

Также очевидцы сообщили, что около шести часов на место прибыли росгвардейцы, которые разгружали ящики, предположительно, с гранатами.