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Происшествия
Новая серия выстрелов прогремела в подмосковном Кратово

Новая серия выстрелов прогремела в подмосковном Кратово

22:04  10 Июня 2017  /обновлено: 22:06  10 Июня 2017
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Новая серия выстрелов прогремела в подмосковном Кратово

Кратово, 10 июня. Мужчина, открывший стрельбу в подмосковном Кратово, окружен правоохранителями, но продолжает отстреливаться. Как сообщает корреспондент ФАН, было слышно две серии выстрелов — сначала около десятка, затем еще около трех. 

Предположительно, выстрелы звучат с участка, с Симбирской улицы. 

Также очевидцы сообщили, что около шести часов на место прибыли росгвардейцы, которые разгружали ящики, предположительно, с гранатами. 

#кратово
Алексей Громов
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