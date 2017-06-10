Стали известны подробности операции по задержанию стрелка из Кратово

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Москва, 10 июня. Очевидцы рассказали о подробностях операции по задержанию подозреваемого в расстреле нескольких людей в поселке Кратово.

Сведения о ходе операции противоречивы. Один из жителей поселка утверждает, что злоумышленнику удалось бежать, а выстрелы раздаются на отдалении.

Другие очевидцы событий говорят, что у преступника не было возможности покинуть дом. Здание выходит на дорогу, оно оцеплено правоохранителями.

На месте происшествия я видел два труппа, - передает слова еще одного свидетеля трагедии корреспондент Федерального агентства новостей.

О стрельбе в Подмосковном Кратово сообщалось накануне.