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Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело о стрельбе в Подмосковье по трем статьям

СК РФ возбудил уголовное дело о стрельбе в Подмосковье по трем статьям

21:39  10 Июня 2017
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СК РФ возбудил уголовное дело о стрельбе в Подмосковье по трем статьям

Москва, 10 июня. Старший помощник руководителя подмосковного главка ГСУ СК России Елена Фокина сообщила, что уголовное дело по факту стрельбы в Московской области возбуждено по трем статьям.

По ее словам, это такие статьи, как 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и части 2 статьи 105 УК РФ( убийство двух и более лиц), а также 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Напомним, что неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья из окна своего дома. По предварительным данным, жертвами стрелка стали четыре человека.

 

#подмосковье
Тимур Румянцев
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