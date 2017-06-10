Порошенко заявил об окончательном расставании с Москвой накануне Дня России
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Киев, 10 июня. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал «окончательное расставание с Москвой», которое состоится в преддверии Дня России. Такую публикацию глава украинского государства сделал в социальной сети Twitter.
Под «окончательным расставанием с Москвой» Порошенко подразумевает безвизовый режим. К радости украинского лидера, долгожданный безвизовый режим должен заработать 11 июня, накануне Дня России.
Ранее сообщалось о несколько запоздалом расставании Петра Порошенко с Советским Союзом и Российской Империей.
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