Порошенко заявил об окончательном расставании с Москвой накануне Дня России

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Киев, 10 июня. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал «окончательное расставание с Москвой», которое состоится в преддверии Дня России. Такую публикацию глава украинского государства сделал в социальной сети Twitter.

Под «окончательным расставанием с Москвой» Порошенко подразумевает безвизовый режим. К радости украинского лидера, долгожданный безвизовый режим должен заработать 11 июня, накануне Дня России.

Ми цього не робили навмисне, але наше фінальне розставання з

Москвою відбувається напередодні 12 червня, головного державного свята Росії — Петро Порошенко (@poroshenko) June 10, 2017

Ранее сообщалось о несколько запоздалом расставании Петра Порошенко с Советским Союзом и Российской Империей.