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Политика
Порошенко заявил об окончательном расставании с Москвой накануне Дня России

Порошенко заявил об окончательном расставании с Москвой накануне Дня России

22:49  10 Июня 2017
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Порошенко заявил об окончательном расставании с Москвой накануне Дня России

Киев, 10 июня. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал «окончательное расставание с Москвой», которое состоится в преддверии Дня России. Такую публикацию глава украинского государства сделал в социальной сети Twitter.

Под «окончательным расставанием с Москвой» Порошенко подразумевает безвизовый режим. К радости украинского лидера, долгожданный безвизовый режим должен заработать 11 июня, накануне Дня России.

Ранее сообщалось о несколько запоздалом расставании Петра Порошенко с Советским Союзом и Российской Империей.

#петрпорошенко
Сергей Свазовский
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