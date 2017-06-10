Боец Росгвардии получил ранение в ходе спецоперации в Подмосковье

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Москва, 10 июня. Один из правоохранителей получил легкое ранение во время операции по задержанию преступника, открывшего стрельбу по людям в поселке Кратово в Подмосковье.

По словам источника в правоохранительных органах, стрелок также подорвал несколько взрывпакетов. В настоящее время операция по задержанию мужчины продолжается, передает РИА Новости.

Как стало известно ФАН, сейчас всех спасателей и врачей, которые находятся на месте, вывели за линию ограждения вывели.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья из окна своего дома в поселке Кратово. По факту стрельбы в Раменском районе Московской области было возбуждено уголовное дело.