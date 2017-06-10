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Сирия, 10 июня. Подкрепление САА направляется в восточную часть провинции Хама. Под ударами коалиции погибло семь мирных жителей Ракки. Курды вышли из района Аль-Кудат в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по укрепрайонам террористов ИГ* недалеко от заповедника Талила, населенных пунктов Хумейме, Аль-Аббасия и у зернохранилищ к юго-востоку от Пальмиры.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ИГ в районе «дороги жизни» на востоке Алеппо; противостоят ИГ в районе Хувейсиса и вершины Таль Ас-Сауаны в восточной части Хомса; проводят ракетные обстрелы и воздушные бомбардировки опорных пунктов боевиков на южных окраинах Даръа; нанесли авиаудары по укрепрайонам террористов ИГ вблизи деревень Джурух и Ум Майяль на востоке Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла трех полевых командиров в результате ракетного удара САА в Даръа; уничтожила танк армии САР в городе Даръа.

Курды: захватили деревню Аль-Джасра и очистительную станцию в ее окрестностях к западу от Ракки; заключили перемирие с САА в Хасаке и вышли из района Аль-Кудат.

Международная коалиция: нанесла авиаудар по улице Аль-Нур в Ракке, есть мирные жертвы.

Провинция Алеппо

Согласно информации Twitter-канала (abase8141), бойцы элитной 65-й воздушно-десантной бригады иранской армии (или так называемые «зеленые береты») прибыли на юг провинции Алеппо для того, чтобы начать военные действия против террористов «Исламского государства»* на стороне правительственных войск.

Возобновились бои между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и террористами «Исламского государства» к востоку от ключевого шоссе Алеппо — Ханассер — Саламия — Итрия — Хама. Об этом сообщает военный источник в соцсети Twitter (lka7hFuHqxhvzNu). Информационный портал Terror Events передает, что нападение было инициировано радикалами ИГИЛ*. Никаких сведений о потерях сторон не приводится.

Провинция Хомс

Оппозиционный военный источник в Twitter (PalmyraRev1) сообщает, что бои между сирийской армией и радикалами «Исламского государства» в районе Хувейсиса и вершины Таль Ас-Сауаны продолжаются. Напомним, в последние дни боевики ИГ постоянно предпринимают попытки вернуть утраченные территории, богатые запасами нефти и газа, в районе Пальмиры. На данный момент правительственным войскам пока удается держать оборону, тем не менее армия САР несет потери в живой силе и военной технике.

ВКС РФ, оказывая поддержку наступлению сирийской армии и проправительственных отрядов, нанесли несколько авиаударов по укрепрайонам террористов ИГ недалеко от заповедника Талила, населенных пунктов Хумейме, Аль-Аббасия и у зернохранилищ к юго-востоку от древнего города. Данных о нанесенном боевикам ИГИЛ уроне пока не поступало.

Провинция Даръа

В южных предместьях Даръа продолжаются столкновения между боевиками и сирийской армией. Напомним, армия САР начала наступление, чтобы вернуть захваченные радикалами вооруженной оппозиции районы столицы региона.

Во главе с элитной 4-й бронетанковой дивизией подразделения правительственных войск продолжают вести ракетные обстрелы опорных пунктов боевиков, перед тем как начать крупномасштабное наземное наступление. ВВС Сирии тем временем ведут бомбардировки укрепрайонов исламистов.

Информагентство Al Masdar News сообщает, что в ходе ракетного обстрела по меньшей мере трое высокопоставленных командиров Сирийской свободной армии (ССА) были уничтожены. В данном регионе «свободная армия» действует совместно с самой радикальной из антиправительственных группировок оппозиционного блока — «Джебхат Фатх Аш-Шам»***.

Боевики в результате ответного обстрела уничтожили танк сирийской армии у здания одного из командных пунктов армии САР, передает военный источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, в сети Twitter (QalaatAlMudiq).

Провинция Ракка

Информационное агентство AP News передает, что семь мирных жителей были убиты в ходе бомбардировки западной коалиции в районе улицы Аль-Нур в Ракке. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявляет, что за последние 24 часа 13 гражданских лиц погибли в результате воздушных налетов альянса.

Коалиционные ВВС, в частности ВВС Соединенных Штатов Америки, оказывают поддержку наступлению Сирийской демократической армии**** (SDF) на Ракку. Курдские подразделения значительно продвинулись в рамках финальной фазы операции «Гнев Евфрата», однако в ходе осуществления наступательных действий курдов и коалиции ежедневно гибнут мирные жители региона.

Ранее курды установили полный контроль над районами Сабахия и Румания к западу от Ракки. Недавно курдские отряды также захватили близлежащую деревню Аль-Джасра и очистительную станцию на ее окраине на северном берегу реки Евфрат, сообщает информагентство Al Masdar News.

Провинция Хама

Сирийские ВВС нанесли несколько авиаударов по укрепрайонам террористов ИГИЛ вблизи деревень Джурух и Ум Майяль, сообщает новостной портал Masar Press Net. Ранее российские военные самолеты также провели бомбардировку позиций ИГ в районе города Укейрибат.

Ливанский информационный портал Al Masdar News передает, что большой конвой с подкреплением САА направляется в восточную часть провинции. Перебрасываемые подразделения участвовали в боях за Пальмиру. Ожидается, что дополнительные силы достигнут места назначения завтра.

Провинция Хасака

Установилось перемирие между правительственными войсками и курдскими подразделениями YPG в городе Хасака. Стороны заключили соглашение, в соответствии с которым, Отряды народной самообороны (YPG) вышли из района Аль-Кудат. Об этом сообщает Facebook-канал (NetworkappointedSyria2011).

Напомним, в последние дни нарастало напряжение между курдскими силами и сирийскими войсками в районе административного центра провинции. Командование курдов требовало передать им районы Аль-Масакен и шоссе Аль-Кудат, находящиеся под контролем армии САР. Это привело к тому, что в город Камышлы в северной части региона прибыло подкрепление правительственных войск. В данный момент ситуация в Хасаке стабилизировалась.

Ирак

Иракские проправительственные военизированные формирования «Хашд Аш-Шааби» заявили, что они полностью зачистили от боевиков районы к западу от города Мосул. Под контролем террористов «Исламского государства» остается лишь населенный пункт Талль-Афар, где радикалы ИГ замкнуты в кольцо блокады. Город находится в оккупации боевиков с 2014-го года. В данный момент бойцы ополчения планомерно освобождают районы вокруг Талль-Афара. В целом, по данным командования, начиная с сентября прошлого года, отряды «Хашд Аш-Шааби» освободили порядка 14 тысяч квадратных километров территорий и зачистили от ИГИЛ 360 населенных пунктов.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)