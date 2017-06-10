Два человека погибли при столкновении яхты и скоростного катера в Крыму

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Симферополь, 10 июня. У берегов Крыма близ Керчи произошло столкновение скоростного катера и яхты. Об этом сообщает в субботу пресс-служба МЧС по Крыму.

Согласно приведенным данным, в акватории Черного моря в районе города Керчь столкнулись скоростной катер «ТК 0393» и прогулочная яхта «Соларис». В результате столкновения два человека получили травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что пилот легкомоторного самолета типа «Бекас-Б», совершивший жесткую посадку под Саратовом, скончался в госпитале.