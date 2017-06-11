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Сирия, 11 июня. ВВС коалиции нанесли предупредительные удары в направлении опорных пунктов армии САР в провинции Ракка. ВС Ирака освободили квартал Аль-Занджали и большую часть Аль-Шафаа в Западном Мосуле. САА наступает на позиции ИГ* к востоку от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносили удары по опорным пунктам боевиков ИГ в районе города Укейрибат на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели бои с исламистами близ населенных пунктов Хош Аль-Давахира, Бейт Наим, Таль Фарзат и Аль-Мардж в Восточной Гуте Дамаска; атаковали опорные пункты радикалов ИГ в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад к югу от Дамаска; наступали на позиции ИГ близ развязки Ат-Талила в восточной части Хомса; обстреливали укрепрайоны радикалов в районе населенных пунктов Аль-Ганту и Уйун Хусейн к северу от Хомса; наносили удары по боевикам на окраинах районов Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия; заняли деревню Шуайб Аль-Зикр к западу от Ат-Табки в Ракке; перебросили подкрепление на восток Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): атаковало укрепрайоны армии САР к северо-западу от Пальмиры; наступало на опорные пункты САА в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; потеряло квартал Аль-Занджали и большую часть района Аль-Шафаа в Западном Мосуле; казнило двоих подростков в Дейр эз-Зоре; штурмовало опорные пункты армии Ирака вблизи города Ширкат на севере провинции Салах Эд-Дин; потеряло одного из командиров в боях с САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела взаимные обстрелы с курдами в районе населенного пункта Мараназ в северной части Алеппо.

Курды: установили контроль над кварталами Румания и Себихия к западу от Ракки; сбили ударный беспилотник террористов ИГ.

Международная коалиция: нанесла удары по городу Аль-Маядин к северо-востоку от Дейр эз-Зора; провела бомбардировку фосфорными боеприпасами в Ракке; нанесла предупредительные авиаудары в направлении укрепрайонов армии САР в Ракке.

Провинция Дамаск

На протяжении суток происходили столкновения в районе Восточной Гуты между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. По данным оппозиционного информагентства SOHR, были зафиксированы сражения в районе квартала Каддам, а также на окраинах населенных пунктов Хош Аль-Давахира и Бейт Наим. Также, согласно информации, опубликованной на странице военного источника на Facebook (LCCSy), проходили бои в районе городов Таль Фарзат и Аль-Мардж. Сведений о потерях сторон до сих пор не поступало.

В южных предместьях столицы вновь вспыхнули бои между правительственными войсками и радикалами «Исламского государства»* в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад. В ходе обстрелов со стороны террористов ИГ пострадали жилые здания квартала, передавал источник в соцсети Facebook (LCCSy).

Провинция Алеппо

В провинции Алеппо вновь отмечались столкновения между «свободной армией» и союзными силами Сирийской демократической армии**** (SDF) и курдских отрядов YPG на севере. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщал о том, что противники вели взаимные обстрелы в районе населенного пункта Мараназ.

Также сообщалось, что порядка 50 боевиков из отряда «Султан Мурад» Сирийской свободной армии (ССА) приняли сторону Сирийской арабской армии (САА). Отмечается, что большинство из них подростки. Кроме того, покинувшие ряды ССА радикалы сдали военнослужащим войск САР все свое вооружение и боеприпасы, передавало информационное агентство Al Masdar News. Еще 25 исламистов, намеревавшихся принять сторону САА, были арестованы турецкими военнослужащими.

Кроме того, как сообщал военный источник в сети Twitter (Rojava_News_), как минимум 707 бойцов «свободной армии» за последние несколько недель перешли на сторону курдов в Африне.

Провинция Хомс

В восточной части Хомса отряды «Исламского государства» попытались атаковать укрепрайоны армии САР к северо-западу от Пальмиры в районе нефтегазовых полей, сообщал источник в соцсети Twitter (BiladFransa). Сирийская армия отбила атаку, однако в ходе сражений погибли девять военнослужащих правительственных войск, четверо солдат САА были ранены. Разворачивались бои также в районе вершины Таллят Сауана и близ развязки Ат-Талила, где, как сообщал оппозиционный портал SOHR, сирийская армия потеряла нескольких солдат убитыми и ранеными. Однако оборонительным позициям радикалов также был нанесен значительный урон. Напомним, главной задачей армии САР на данный момент является освобождение насосной станции «Т-3».

Фиксировались обстрелы опорных пунктов исламистов со стороны сирийской армии к северу от административного центра региона – недалеко от населенных пунктов Аль-Ганту и Уйун Хусейн. Сведения о нанесенном боевикам уроне не оглашались.

Провинция Дейр эз-Зор

Основные военные действия в Дейр эз-Зоре в минувшие сутки были сосредоточены вокруг западного района столицы региона Аль-Панорама. Радикалы «Исламского государства» в попытке прорвать оборону правительственных войск атаковали укрепрайоны САА. Тем не менее в ходе четырехчасовых боев сирийской армии удалось отбить нападение боевиков ИГ, а также ликвидировать 25 и ранить почти 80 террористов ИГ, передавало ливанское информационное агентство Al Masdar News. Кроме того, армия Башара Асада ликвидировала одного из высокопоставленных командиров «Исламского государства» и отбила у ИГ ряд опорных пунктов близ квартала. Войска САР также потеряли нескольких бойцов. Согласно данным военного источника в Twitter (WalaBajsair), погибли офицеры сирийской армии Алаа Хаммуд и Хайдар Али.

Военная авиация коалиции интенсифицировала удары по городу Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора, сообщал Twitter-канал (SyriaPressorg1). Информации о пострадавших в результате авианалета пока не поступало.

Боевики ИГИЛ устроили показательную казнь двоих подростков в районе Аль-Ашары, сообщал Twitter-канал (HoseinMortada).

Провинция Даръа

В Даръа продолжилось противостояние между солдатами Сирийской арабской армии (САА), действующими совместно с проправительственными отрядами «Хезболлы», и исламистами вооруженной оппозиции. Правительственные войска в течение дня открывали ракетный огонь по укрепленным пунктам радикалов на юге столицы региона, преимущественно в районе Даръа Аль-Балад, сообщал военный источник в социальной сети Twitter (shahid_daraa).

Бои фиксировались также в районе палестинского лагеря для беженцев, который находится под контролем коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой бывшей «Джебхат Ан-Нусрой»***.

Сирийская авиация проводила бомбардировки укрепрайонов исламистов в районе шоссе Аль-Садд, а также в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад, передавал Twitter-канал (najlaaalsadi). В ходе воздушной атаки был уничтожен ряд укрепленных позиций боевиков «Тахрир Аш-Шам», действующих совместно с Сирийской свободной армией (ССА) в данном регионе.

Провинция Ракка

Курды при поддержке со стороны ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки продолжили наступление на Ракку. «Демократическая армия» после ожесточенных боев смогла установить контроль над кварталами Румания и Себихия к западу от административного центра провинции, а также заняла деревню Аль-Джасра, конноспортивный комплекс и электростанцию вблизи захваченных районов, передавал военный источник в Twitter (markito0171). Кроме того, бойцы SDF сбили дрон террористов ИГ, используемый радикалами для того чтобы сбрасывать взрывчатку.

В восточных предместьях столицы провинции курды потеряли 15 своих солдат, кроме того были убиты двое бойцов американского спецназа. Об этом сообщали информационные порталы «Исламского государства».

Коалиционная авиация проводила бомбардировки в Ракке, применяя, как сообщал Twitter-канал (SaladinAlDronni), фосфорные боеприпасы. Мирные жители города боятся выходить на улицы.

Сирийская арабская армия (САА), продвигаясь с направления соседней провинции Алеппо, заняла деревню Шуайб Аль-Зикр к западу от города Ат-Табка, передавал Twitter-канал (sayed_ridha). В ответ на это военные самолеты коалиции нанесли несколько предупредительных авиаударов в направлении опорных пунктов армии САР. Об этом сообщал местный источник в Twitter (MIG29_).

Провинция Хама

Российские военные самолеты продолжили оказывать поддержку наступлению правительственных войск в восточной части провинции, нанося удары по опорным пунктам боевиков «Исламского государства» в районе ключевого города Укейрибат. Несколько авиаударов пришлись на военный штаб террористов ИГ, который в результате был частично разрушен, сообщал военный источник в Twitter (IvanSidorenko1).

Сирийская арабская армия (САА) перебросила дополнительные подразделения на восток провинции. Новоприбывшие подразделения принимали участие во многих сражениях, в том числе в штурме Пальмиры.

Отмечались также удары со стороны армии САР по позициям радикалов на южной окраине города Аль-Латамина к северу от Хомса.

Ирак

Еще один из трех находившихся в оккупации районов Западного Мосула накануне был освобожден. Полиция Ирака отбила у террористов «Исламского государства» квартал Аль-Занджали, а также освободила 75 процентов района Аль-Шафаа. Таким образом, в руках боевиков остаются лишь четверть Аль-Шафаа и Старый город, сообщал информационный портал Iraqi Day. Иракские вооруженные силы также вели бои с радикалами в квартале Баб Синджара, расположенном рядом со Старым городом.

ВВС Ирака между тем наносили авиаудары по объектам ИГИЛ к северо-западу от Кайравана, в результате чего были уничтожены боеприпасы и оружие террористов ИГ.

Фиксировались столкновения недалеко от КПП к северу от города Баакуба в провинции Дияла, где радикалы ИГ внезапно начали атаковать опорные пункты правительственных войск. Тем не менее нападение было отбито, а в ходе боев было ликвидировано трое террористов ИГ. Кроме того, боевики штурмовали опорные пункты армии Ирака вблизи города Ширкат на севере провинции Салах Эд-Дин. Информационное агентство ИГИЛ «Аль-Амак» утверждало, что в ходе ожесточенных боев погибли как минимум 30 военнослужащих иракской армии. Тем не менее официального подтверждения данные сведения так и не получили.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)