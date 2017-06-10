Устроивший стрельбу в Подмосковье мужчина скрылся от полиции

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Москва, 10 июня. Мужчина, расстрелявший нескольких человек и вступивший в перестрелку с правоохранителями в поселке Кратово Московской области, скрылся.

По словам осведомленного источника ТАСС, в настоящее время зона оцепления расширяется, под контроль взят выезд из поселка.

Стоит отметить, что рядом с поселком Кратово находится дорога на город Жуковский, а также лесополоса.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья из окна своего дома. Пр предварительным данным, жертвами стрелка стали четыре человека. Конфликт разгорелся из-за семейной ссоры.