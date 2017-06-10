К войне или миру: продолжатся ли "тайные" переговоры России и США по Сирии

В Избранное

Скопировать

Недавно в СМИ прошла информация о том, что между Россией и США ведутся неофициальные переговоры по Сирии. Однако последние действия Соединенных Штатов внесли определенные трудности в продолжение этих переговоров. Сергей Лавров в своем выступлении на открытии переговоров со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой показал намерение России решать проблемы в политической плоскости. На это США ответили очередным ударом по проправительственным группировкам, снова доказывая всему миру, что умеют работать только бомбами. Возможны ли дальнейшие переговоры и если да, о чем они могут быть?

Доктор исторических наук, кандидат физико-математических наук, академик РАЕН, директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев поделился с корреспондентом Федедрального агентства новостей (ФАН) мнением о том, что эти переговоры вызваны очень серьезными причинами:

«Они вызваны необходимостью избежать столкновений. Пока эта необходимость будет присутствовать в той или иной форме (завуалированной, косвенной), эти переговоры должны продолжаться. Действия Соединенных Штатов, конечно, портят ситуацию, но не предотвращают возможность переговоров».

Удары по проправительственным группировкам, по словам эксперта, не должны стать причиной для прекращения диалога:

«Движения проиранских сил задевают интересы Соединенных Штатов, а те, в свою очередь, в меру сил отвечают. Кстати говоря, ущерб, нанесенный этими авиаударами в общем незначительный. В известном смысле, это способ обозначить границы».

Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) выразил убежденность, что Россия в любом случае будет искать возможность договариваться с Соединенными Штатами по Сирии для того, чтобы прекратить там гражданскую войну и перевести там процесс в русло политического урегулирования.

«Мы приветствовали подключение США к переговорам в Астане. На последние переговоры прилетала делегация, представлявшая Вашингтон. При любых обстоятельствах, Россия, несмотря на провокационную политику Америки, в том числе и удары по сирийским правительственным силам, воспользуется возможностью договориться с Соединенными Штатами. Дверь не захлопывается окончательно».

Собеседник отметил, что ситуацию в Сирии будет определять возможность тех или иных договоренностей:

«Пока, судя по заявлению российского Генштаба, боевые действия на значительной части территории Сирии между оппозиционными силами и правительственными войсками практически остановлены, образованы зоны деэскалации. Но главная сейчас цель — это уничтожение «ИГИЛ»* (запрещена в РФ), Джебхат-ан-Нусры (запрещена в РФ) и других террористических организаций. Разумеется, США реализует собственную политику. Зачастую, США готовы поддержать международный терроризм там, где им это выгодно, поэтому никто планов, целей и задач Соединенных Штатов не отменял. Но еще раз повторяю, полностью захлопывать дверь для диалога мы не должны».

Напомним, по заявлениям СМИ, переговоры начались со встречи в Иордании, состоявшейся в конце мая. На данный момент всего состоялось две встречи. Третья, которая была запланирована на этой неделе, была отменена из-за несовпадения графиков. От американской стороны на неафишируемых переговорах по ситуации в Сирии выступали спецпредставитель президента Бретт Макгурк и спецпосланник по Сирии Майкл Ратни.

* Организация запрещена на территории РФ.