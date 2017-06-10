Путин ответил на вопрос о «желании стать царем»

В Избранное

Скопировать

Нью-Йорк, 10 июня. Для лидера важно уметь правильно распорядиться имеющимися у него полномочиями, считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

Так, во время интервью с российским лидером американский режиссер Оливер Стоун отметил, что некоторые полагают, будто бы Путин «хочет стать царем». Глава российского государства на это ответил: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, распорядиться правильно».

Напомним, ранее сообщалось, что на своей странице в Twitter Стоун опубликовал два постера к документальному фильму о президенте РФ Владимире Путине и предложил своим подписчикам выбрать лучший.