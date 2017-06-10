В Подмосковье расстрелявший нескольких человек мужчина открыл огонь по полицейским

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Москва, 10 июня. Открывший стрельбу из своего домовладения житель поселка Кратово в Московской области вступил в перестрелку с правоохранителями.

Как стало известно ФАН, преступник также закидал силовиков гранатами, передает ТАСС.

Источники ФАН сообщают, что в настоящее время ведется постоянная стрельба. Сотрудники Росгвардии также пытаются штурмом взять дом, в котором засел стрелок.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате стрельбы возросло до четырех. По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за семейной ссоры.