Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
В Подмосковье расстрелявший нескольких человек мужчина открыл огонь по полицейским

В Подмосковье расстрелявший нескольких человек мужчина открыл огонь по полицейским

20:33  10 Июня 2017
64

В Подмосковье расстрелявший нескольких человек мужчина открыл огонь по полицейским

Москва, 10 июня. Открывший стрельбу из своего домовладения житель поселка Кратово в Московской области вступил в перестрелку с правоохранителями.

Как стало известно ФАН, преступник также закидал силовиков гранатами, передает ТАСС.

Источники ФАН сообщают, что в настоящее время ведется постоянная стрельба. Сотрудники Росгвардии также пытаются штурмом взять дом, в котором засел стрелок. 

Ранее сообщалось, что число жертв в результате стрельбы возросло до четырех. По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за семейной ссоры.

#подмосковье
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть