Полиция штурмует дом расстрелявшего нескольких человек мужчины в Подмосковье

В Избранное

Скопировать

Москва, 10 июня. Сотрудники Росгвардии приступили к штурму дома в Раменском районе Московской области, в котором укрылся неизвестный, открывший стрельбу из охотничьего ружья.

Как стало известно ФАН, сейчас дом оцеплен, на месте находятся руководство МВД и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья из окна своего дома в поселке Кратово.

По факту стрельбы в Раменском районе Московской области было возбуждено уголовное дело. По словам представителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Елены Фокиной, дело возбуждено по статье 105 УК РФ — «Убийство».

Ранее стало известно, в больнице скончалась женщина, которая пострадала при стрельбе. По предварительные данным, число погибших достигло четырех человек.