Полиция штурмует дом расстрелявшего нескольких человек мужчины в Подмосковье
Москва, 10 июня. Сотрудники Росгвардии приступили к штурму дома в Раменском районе Московской области, в котором укрылся неизвестный, открывший стрельбу из охотничьего ружья.
Как стало известно ФАН, сейчас дом оцеплен, на месте находятся руководство МВД и Росгвардии.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья из окна своего дома в поселке Кратово.
По факту стрельбы в Раменском районе Московской области было возбуждено уголовное дело. По словам представителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Елены Фокиной, дело возбуждено по статье 105 УК РФ — «Убийство».
Ранее стало известно, в больнице скончалась женщина, которая пострадала при стрельбе. По предварительные данным, число погибших достигло четырех человек.