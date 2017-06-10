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Происшествия
Одна из жертв стрельбы в Подмосковье скончалась в больнице

Одна из жертв стрельбы в Подмосковье скончалась в больнице

20:04  10 Июня 2017
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Одна из жертв стрельбы в Подмосковье скончалась в больнице

Москва, 10 июня. В больнице скончалась женщина, которая пострадала при стрельбе в поселке Кратово Раменского района Московской области. Об этом журналистам рассказали в ГСУ СК по области.

Согласно приведенным данным, пострадавшая женщина скончалась в Раменской больнице в 19.20 по мск. В тяжелом состоянии находится ее супруг. В ведомстве добавили, что в Жуковскую больницу был госпитализирован еще один раненый, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв в результате стрельбы в Подмосковье возросло до четырех. В настоящее время бойцы Росгвардии и полицейские штурмуют дом, в котором укрылся стрелок, 

#подмосковье #стрельба
Тимур Румянцев
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