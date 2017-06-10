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Ученые раскрыли главный секрет планеты Нептун

Ученые раскрыли главный секрет планеты Нептун

19:48  10 Июня 2017  /обновлено: 19:49  10 Июня 2017
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Ученые раскрыли секрет газового гиганта Нептуна

Берлин, 10 июня. Ученые накануне отметили день рождения первооткрывателя планеты Нептун Иоганна Галле, в честь этого события астрономы рассказали самые удивительные факты о голубом гиганте.

Самая ценная информация о Нептуне была получена зарубежным космическим аппаратом Voyager 2. Известно, что на голубой планете бури могут продолжаться в течение пяти лет, день здесь длиться 16 часов, а обращение вокруг Солнца равно 165 земным годам. Вокруг своей оси Нептун вращается очень медленно, средняя температура на поверхности планеты -214 градусов по Цельсию.

Нептун был открыл астрономом Галле 181 год назад, с того момента ученым удалось узнать, что внешняя оболочка планеты состоит из газа, но у голубого гиганта все же имеется жесткая сердцевина, которая по размеру не превышает Землю. 

Ученые раскрыли секрет газового гиганта Нептуна

 

Ирина Селезнева
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