Непогода в Крыму: сильный ливень подтопил часть Симферополя

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Симферополь, 10 июня. Во время сильного ливня в столице Крыма — Симферополе в субботу выпала фактически среднемесячная норма осадков. Как сообщается в пресс-релизе городской администрации, некоторые территории города и проезжая часть дорог оказались подтопленными из-за сложных погодных условий.

Отмечается, что вся коммунальная техника мобилизована на откачку воды и оказание помощи симферопольцам.

По словам замглавы администрации города Александра Овдиенко, подтоплены отказались несколько улиц и частный сектор, а также площадь перед железнодорожным вокзалом

В Симферополе была сформирована 21 оперативная группа, которая преодолевает последствия непогоды. МЧС предупреждает, что непогода в Крыму сохранится до понедельника, 12 июня, передает издание «Свободная пресса».

Напомним, ранее сообщалось, что несколько гипермаркетов было затоплено в Омске во время сильнейшего ливня, прошедшего в городе в пятницу.