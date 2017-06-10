Это не «халявная» история: Собянин рассказал об окупаемости реновации

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Москва, 10 июня. Реновация является самоокупаемым проектом, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, новые дома, которые будут строить для переселения, окупятся за счет продажи на коммерческом рынке части построенного жилья.

«Например, в этом доме половину мы предоставляем для переселения, половину — продаем. Таким образом сам проект окупается», — сказал Собянин в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

«Поэтому это (реновация. — прим. ФАН) — не халявная история, это история про то, что мы можем создать инвестиционный проект, который будет самоокупаемым по сути дела», — добавил мэр.

Напомним, накануне спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин назвал дату третьего, окончательного чтения законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы.

Ранее Собянин обратился с просьбой ускорить строительство домов в рамках реновации в столице.