Число погибших при стрельбе в Подмосковье возросло до четырех

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Москва, 10 июня. Число жертв в результате стрельбы в Подмосковье возросло до четырех. В настоящее время бойцы Росгвардии и полицейские штурмуют дом, в котором укрылся стрелок, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья из окна своего дома в поселке Кратово в Раменском районе Московской области. Как стало известно ФАН, в квартире, в которой укрывается стрелок, проживает Игорь З. 1967 года рождения. Пока не ясно, он ли открыл стрельбу.

В настоящее время на месте проходит полицейская спецоперация, дом оцеплен.