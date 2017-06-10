Число погибших при стрельбе в Подмосковье возросло до четырех
В Избранное
Москва, 10 июня. Число жертв в результате стрельбы в Подмосковье возросло до четырех. В настоящее время бойцы Росгвардии и полицейские штурмуют дом, в котором укрылся стрелок, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья из окна своего дома в поселке Кратово в Раменском районе Московской области. Как стало известно ФАН, в квартире, в которой укрывается стрелок, проживает Игорь З. 1967 года рождения. Пока не ясно, он ли открыл стрельбу.
В настоящее время на месте проходит полицейская спецоперация, дом оцеплен.
Комментарии