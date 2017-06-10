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Политика
МИД ФРГ серьезно обеспокоен ситуацией вокруг Катара

МИД ФРГ серьезно обеспокоен ситуацией вокруг Катара

19:19  10 Июня 2017  /обновлено: 19:57  10 Июня 2017
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Глава МИД ФРГ заявил о необходимости ослабить давление на Катар

Берлин, 10 июня. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что ситуация вокруг Катара могла привести к войне, поэтому необходимо найти путь ослабить напряжение в регионе. 

Спор между Катаром и другими арабскими государствами мог привести к войне, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, добавив, что он все еще видит шанс разрядить напряженность. «Существует опасность того, что этот спор может привести к войне», — сказал Габриэль в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung».

Немецкий дипломат назвал происходящее «драматической» жестокостью в отношениях между союзными странами в Персидском заливе. Он напомнил, что проведенные им переговоры с главами МИД Саудовской Аравии, Катара, Турции, Ирана и Кувейта только усилили беспокойство. «После моих переговоров на этой неделе я знаю, насколько серьезна ситуация, но я считаю, что есть хорошие шансы на прогресс», — резюмировал Габриэль.

Ирина Селезнева
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