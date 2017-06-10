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Весь мир
Ирак: около 10 террористов ИГ ликвидированы к югу от Мосула

Ирак: около 10 террористов ИГ ликвидированы к югу от Мосула

19:08  10 Июня 2017
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Ирак: около 10 террористов ИГ ликвидированы к югу от Мосула

Мосул, 10 июня.  Иракские силы отразили наступление террористов ИГ* в суннитском городе Ширкат к югу от Мосула, в ходе которого было убито свыше 30 военнослужащих и гражданских лиц, а также ранены 40 человек, передает Reuters.

Сегодня утром к югу от Мосула боевики ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в России) начали наступление на суннитский город Ширкат. По данным источника западного агентства, около десятка террористов были ликвидированы иракскими военными. В ходе отражения атаки ИГИЛ* погибло свыше 30 иракских военнослужащих, ополченцев и гражданских лиц, порядка 40 человек получили ранения. 

Ирак: около 10 террористов ИГ ликвидированы к югу от Мосула

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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