Ирак: около 10 террористов ИГ ликвидированы к югу от Мосула

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Мосул, 10 июня. Иракские силы отразили наступление террористов ИГ* в суннитском городе Ширкат к югу от Мосула, в ходе которого было убито свыше 30 военнослужащих и гражданских лиц, а также ранены 40 человек, передает Reuters.

Сегодня утром к югу от Мосула боевики ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в России) начали наступление на суннитский город Ширкат. По данным источника западного агентства, около десятка террористов были ликвидированы иракскими военными. В ходе отражения атаки ИГИЛ* погибло свыше 30 иракских военнослужащих, ополченцев и гражданских лиц, порядка 40 человек получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.