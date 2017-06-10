Пилот упавшего под Саратовом легкомоторного самолета скончался в больнице

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Саратов, 10 июня. Пилот легкомоторного самолета типа «Бекас-Б», совершивший жесткую посадку под Саратовом, скончался в госпитале, сообщил заместитель транспортного прокурора региона Станислав Прохоров.

Легкомоторный самолет, оказывавший услуги по опрыскиванию полей фермера в Саратовской области, зацепил деревья. В результате «Бекас-Б» был вынужден совершить жесткую посадку, пилота госпитализировали. «Мужчина был доставлен в реанимацию сразу после ЧП и только что скончался в больнице», — рассказал представитель региональной прокуратуры на транспорте Станислав Прохоров. Известно, что инцидент произошел в 7:30 мск около села Нижняя Чернавка. Пострадавшим пилотом был мужчина 1962 года рождения, следователи проводят проверку по факту гибели человека.