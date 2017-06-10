Поезд сбил коляску с младенцем в Подмосковье

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Москва, 10 июня. Электричка задела женщину с коляской в подмосковном городе Озеры. Как стало известно, из коляски выпал трехмесячный малыш. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами, его мама не пострадала.

Причиной случившегося стало то, что женщина переходила рельсы, не снимая наушников. В результате она не услышала звук приближающегося состава. Коляска была задета поездом, из-за чего малыш выпал из нее.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее ранее по факту гибели внучки и приемной дочери Никиты Хрущева была начата доследственная проверка. Юлии Хрущевой было 77 лет.



