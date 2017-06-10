Не разбирая дороги: зачем союзники Сирии заблокировали США и оппозиции путь на Дейр-эз-Зор

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Проправительственные силы подошли к сирийско-иракской границе в районе, который располагается к северо-востоку от Ат-Танфа, обогнув удерживаемый силами коалиции город.

На брифинге Минобороны командующий российской группировкой войск в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что действия проправительственных сил в южном районе довольно успешны, однако отметил, что международная коалиция под руководством США значительно осложняет дальнейшее продвижение вдоль границы:

«Американцы абсолютно безосновательно выдвинули сирийской армии ультимативные требования не приближаться к позициям так называемой «Новой сирийской армии». Свои действия они мотивируют абсурдными утверждениями, что правительственные войска создают угрозу для американских баз и лагерей по подготовке боевиков оппозиции на юге Сирии. В результате авиация коалиции и опорные пункты боевиков «Новой сирийской армии» преградили путь правительственным войскам, которые выполняли задачу разгрома группировок ИГИЛ* и в ходе своего продвижения обеспечивают контроль выставлением пограничных застав у участков границы на границе с Ираком к северо-востоку от Ат-Танфа до Абу-Кемаля».

После того, как проправительственные силы обошли Ат-Танф и достигли границы, коалиция США поспешила нанести свой четвертый авиаудар по проиранским группировкам.

Военный эксперт, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) называет ситуацию очень сложной по ряду причин:

«Генштаб России анонсировал, что теперь, после того, как эти проиранские формирования подошли к границе, наступление на Дейр-эз-Зор будет развиваться по двум направлениям: от Пальмиры и по трассе у иракской границы. Это все очень хорошо смотрится на карте, но сил для того, чтобы воевать в Дейр-эз-Зоре: идти по пустынной местности, снабжать колонны, отражать налеты маневренных групп боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), — у сирийской армии недостаточно».

Эксперт считает, что из-за этого продвижение в район Дейр-эз-Зора будет очень медленным. Также он отметил, что борьба с «Исламским государством»* в районе Ат-Танфа находится не на первом месте, как и разблокирование гарнизона сирийских войск в Дейр-эз-Зоре:

«На первом месте здесь находится — противостояние проиранских группировок с американцами, заключающееся в том, кто кого опередит. Это не очень позитивный момент».

Наш собеседник напомнил, что и нахождение шиитских боевиков (именно из них состоят проиранские группировки) в суннитских районах, даже пусть и временное, на период боевых действий, провоцирует местных суннитов по мере приближения к Дейр-эз-Зору, к суннитскому району Абу-Кемаля.

«Абу-Кемаль могла бы взять США, потому что у американцев есть база в Иордании. В результате этих действий формально «Исламское государство» было бы сковано боями в том районе, и проправительственным группировкам уже можно было бы развивать наступление в сторону Дейр-эз-Зора параллельно с действиями коалиции. Сейчас же получилась такая ситуация, что с одной стороны, вроде как все кричат, что американцев обыграли, закрыв им путь, с другой стороны, когда будет запущено наступление против «Исламского государства» (запрещено в РФ) — большой вопрос».

Но на первый план выходит американо-иранское противостояние:

«Проиранские подразделения — иностранные, те же иракцы там воюют, та же иракская Хезболла. Это не сирийцы как таковые, в отличие от отрядов, которые поддерживают американцев. Это дополнительный усложняющий фактор».

Трасса, на которую вышли проправительственные группировки, — пустынна, и контролировать эту территорию очень тяжело можно ждать как новых налетов «ИГ»* (запрещено в РФ), так и пятых и шестых авиаударов коалиции. По факту на границу вышли иранские отряды, там нет российских инструкторов, российских спецназовцев.

По словам Антона Мардасова поделить эту территорию между участниками противостояния можно и нужно. Однако и имеющаяся ситуация может быть использована Россией в качестве козыря на переговорах с США, которые неофициально ведутся.

* Организация запрещена на территории РФ.