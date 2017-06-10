Disney оплатила проезд красным авто на трассе М11 к выходу фильма «Тачки 3»

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Москва, 10 июня. Владельцам красных автомобилей с 10 по 12 июне не придется оплачивать проезд на участке трассы М11 от Солнечногорска до Москвы в связи с выходом в прокат анимационного фильма «Тачки 3»

Компания Disney оплачивает проезд всем красным автомобилям на участке трассы М11 от Солнечногорска до российской столицы в период с 10 по 12 июня в качестве рекламной акции к выходу анимационной ленты «Тачки 3». По словам представителя ООО «Северо-Западная концессионная компания», в преддверии выхода ленты в российский кинопрокат поклонники красной Молнии Маккуина приглашаются на скоростную трассу М11.

Водителям нужно иметь регистрационные документы на авто, в которой указано, что цвет машины красный. Чтобы воспользоваться акцией, необходимо при въезде на участок трассы проехать через красные ворота.