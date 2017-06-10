Мурадов: Путин напомнил миру, кто спас Крым от войны

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После выступления на ПМЭФ Владимира Путина, которого вновь спровоцировали на разговор о санкциях и Крыме, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель при президенте РФ Георгий Мурадов поделился с Федеральным агентством новостей своим впечатлением от речи лидера страны и рассказал о достижениях Крыма на международном форуме.

— Георгий Львович, как оцените речь Владимира Путина?

— Я нахожусь под впечатлением от его выступления, потому что он четким, ясным, доходчивым языком сказал все о Крыме. Это для нас, крымчан, очень важно. Он дал понять западным журналистам, партнерам всю подноготную того, что происходило у нас в 2014 году. Он подчеркнул полное соответствие принципам международного права тех событий, которые происходили в ходе референдума во время «крымской весны». Самое важное, что сказал президент: Россия спасла Крым. Спасла от войны, от агрессии тех националистических сил, которые реально надвигались в качестве угрозы для нашей республики на наш полуостров.

— Несмотря на санкции, есть государства, которые все-таки заинтересованы в сотрудничестве с Крымом. Какие интересные соглашения подписаны на форуме?

— Было подписано несколько соглашений с разными регионами России. Международные контакты были интересными, насыщенными. На наш стенд часто подходили наши партнеры из-за рубежа. Речь шла не только о бизнесе. Например, с представителями Армении мы обсуждали вопрос подготовки и проведения важного и для Крыма, и для Армении праздника: двухсотлетия со дня рождения нашего замечательного художника Ивана Айвазовского. Бизнесмены из Индии очень интересуются эфиро-масличными культурами в Крыму, и здесь у нас есть неплохие перспективы взаимодействия. Индия сама является одним из главных производителей эфиро-масличных культур и экспортером эфирных масел для косметической промышленности. Мы не исключаем того, что будем создавать совместные предприятия: это нам, безусловно, выгодно, так как это инвестиции. Не менее интересным был вопрос о фармацевтической продукции. Индия славится выпуском большой гаммы фармацевтических препаратов, и мы говорили с индийскими бизнесменами о том, чтобы создавать в Крыму фармацевтическое производство. Это огромные возможности для наших трудовых ресурсов, производимый продукт будет очень ценным, так что Крым это очень интересует. Касались мы и таких важных предметов, как финансовые расчеты. Известно, что американские банки чинят препятствия тем странам, которые не участвуют в санкциях. К таким странам относится и Индия, поэтому мы проговаривали возможности взаимных расчетов в рупии и рублях. Это идет в русле той политики, которую проводит Россия в отношении Индии. Наконец, важные встречи были с нашими абхазскими друзьями, в частности, я разговаривал с министром экономики Абхазии. Мы говорили о подготовке 22–24 июня совместной межправительственной комиссии по крымско-абхазскому сотрудничеству. У нас целый набор интересных вопросов.

— На форуме множество гостей, в том числе из тех стран, которые сомневаются в статусе российского Крыма. Как себя чувствуете на площадке форума, наблюдаете повышенный интерес к вам?

— Подходило много наших партнеров, в том числе европейские — из Франции, Греции, у нас с ними тесные, давно установившиеся связи. Американцев, правда, я не видел, их и на форуме, видимо, не очень много. Но вы знаете, что к нам недавно приезжала общественная делегация из США, которая убедилась в том, что у нас в Крыму гармоничная плодотворная жизнь, что никаких ужасов, описываемых украинскими экстремистами, у нас не происходит. Общались они и с крымскими татарами, и с украинской общиной, и просто с населением Крыма. Все эти визиты повышают интерес к Крыму, что мы почувствовали здесь, на этом стенде ПМЭФ. У нас было очень много гостей в эти дни, разобрали все материалы, и это дает нам основу для того, чтобы быть уверенными в эффективном развитии многосторонних отношений на долгосрочный период. ПМЭФ для нас является очень интересным опытом проведения таких мероприятий, потому что наш Ялтинский международный экономический форум уже подрастает, перерастает в большой — уже в этом году у нас было около 200 иностранных гостей из более чем 40 стран. Здесь мы общались не только с бизнесменами. Например, интересный глубокий разговор был с Александром Прохановым, президентом Изборского клуба. Мы, по указанию Сергея Аксенова, наметили на сентябрь проведение заседание Изборского клуба в Крыму. Доведение правильной информации до всего нашего сообщества и зарубежного общественного сознания очень важно, чтобы все понимали, что Крым с Россией навсегда.

— На форуме вновь обсуждают санкции. Крым находится под самыми жесткими из них. Были очередные дискуссии на эту тему на вашей площадке?

— В отношении Крыма применяются не просто санкции: применяется жесточайшая, неправомерная, противоречащая всем принципам международного права блокада. Да, мы теперь рядом с Россией: реализуем Федеральную целевую программу, свободную экономическую зону, насыщаем полуостров новыми проектами, принимаем предпринимателей. Но крымчанам запрещают приезжать в США и Евросоюз, если они имеют российское гражданство, а в Крыму 99% людей имеют гражданство РФ, так что это прямое нарушение их прав. У нас живут болгары, греки, немцы, итальянцы, у всех в странах ЕС семьи, родственники, друзья, с которыми им не позволяют видеться: просто не дают визы. Водная, энергетическая блокады – это нарушение гуманитарных прав людей. Очень важно доносить до мира неправомерность всех этих действий. С санкциями мы не смирились, но поняли, что это ситуация долгосрочная, и при поддержке России понемногу решаем все вопросы. По вопросам водо- и энергоснабжению многое уже урегулировано: строятся две электростанции под Севастополем и Симферополем, переводится сельское хозяйство на засухоустойчивые культуры, развивается капельное орошение, проложен энергомост с материковой части России в Крым. Все это постепенно решает наши проблемы, но, чтобы полноценно жить и развиваться, нам необходимы более глобальные меры. На нашем стенде постоянно подчеркивается тезис «Открытый Крым». Крым открыт миру, мы такими всегда были исторически — обетованной землей на российском пространстве. Те представители политического истеблишмента, элит ряда стран, которые нарушают принципы конструктивного взаимодействия, поддержки и сотрудничества, развития благожелательных отношений, все равно придут к той мысли, что их путь — тупиковый. Он ведет только к конфронтации и войне. В нынешних условиях высокотехнологичного развития человечества, когда и Россия, и ее оппоненты обладают серьезным потенциалом, нельзя прийти на ту грань, которая поставит под угрозу мир. Поэтому мы стараемся донести ту конструктивную позицию, которую в ходе своего выступления неоднократно выражал наш президент. Мы хотим сотрудничать, мы хотим нормальных отношений — это касается напрямую и Крыма.

— У вас была возможность поделиться этими соображениями с генсеком ООН, который присутствует в эти дни на ПМЭФ?

— Это гость президента, он не ходит просто так по стендам форума. Но мы подготовили интересный документ, это доклад о легитимности крымского референдума. Он подготовлен юристами-экспертами при поддержке зарубежных юристов. Это независимое мнение, где по всем пунктам расписаны все шаги проведение референдума в 2014 году и их полное соответствие принципам международного и внутреннего права, конституционным нормам и так далее. Этот документ мы будем распространять, в том числе и в ООН. До этого мы подавали обращения крымско-татарской общины, с требованием прекратить информационную агрессию со стороны Украины с заявлениями о том, что в Крыму творятся разные ужасы в отношении крымских татар. Мол, и язык запрещают, и праздники, и флаги. Более того, есть пытки и внесудебная казнь! Эти заявления абсолютно агрессивны и подталкивают к ненависти, чтобы люди думали: Россия ужасна, а Крым —чудовище. Мы, конечно, будем с этим бороться, и распространять свои официальные доклады и независимые исследования экспертов.