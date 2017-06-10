СК РФ расследует смерть пациента в подвале больницы под Владимиром

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Москва, 10 июня. Следственный комитет расследует инцидент в больнице во Владимирской области, где пациент ушел из палаты и, умерев в подвале, пролежал там три месяца. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности.

Согласно приведенным данным, 39-летний Сергей Макаров скончался в помещении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Киржачская районная больница». Факт исчезновения мужчины был выявлен лишь на следующий день, при этом медперсонал своевременно не сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Напомним, ранее подмосковные следователи возбудили первое дело в связи с гибелью людей во время урагана 29 мая.