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Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Воронеже из-за трещины в лобовом стекле

Пассажирский самолет экстренно сел в Воронеже из-за трещины в лобовом стекле

18:10  10 Июня 2017
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Пассажирский самолет экстренно сел в Воронеже из-за трещины в лобовом стекле

Воронеж, 10 июня. Сегодня в воронежском аэропорту совершил экстренную посадку лайнер авиаперевозчика «РусЛайн», следовавшего рейсом Тамбов-Сочи, сообщили в межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

На борту совершившего экстренную посадку лайнера компании «РусЛайн» находилось 17 пассажиров, пострадавших нет. Известно, что инцидент произошел в 10-26 по московскому времени. Причиной посадки стало обнаружение дефекта лобового стекла кабины пилотов. Отметим, что эксперты Следственного комитета на транспорте проводят соответствующую проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ирина Селезнева
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