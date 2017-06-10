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Сирия, 10 июня. ВВС международной коалиции нанесли предупредительные удары в направлении позиций САА в провинции Ракка. ИГ* потеряло одного из высокопоставленных командиров в боях с САА в Дейр эз-Зоре. Курды сбили дрон ИГ в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ИГ в квартале Аль-Хаджар Аль-Асвад к югу от Дамаска; атакуют позиции террористов ИГ вдоль магистрали Пальмира-Дейр эз-Зор близ развязки Ат-Талила; наносят авиаудары по позициям боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад; заняли населенный пункт Шуайб Аль-Зикр в 22 километрах западнее от города Ат-Табка в Ракке.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло одного из полевых командиров в боях с САА в Дейр эз-Зоре; потеряло 75 процентов квартала Аль-Шафа в Западном Мосуле; атаковало позиции иракской армии в районе города Ширкат на севере провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет бои с САА на окраинах городов Таль Фарзат и Аль-Мардж в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: захватили конноспортивный комплекс и электростанцию рядом с кварталом Романия в Ракке; сбили беспилотник террористов ИГ в Ракке.

Международная коалиция: провела бомбардировку города Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Вновь происходят столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и террористами «Исламского государства»* в квартале Аль-Хаджар Аль-Асвад к югу от столицы. Радикалы ИГ, обороняясь от атак правительственных войск, вели беспорядочные обстрелы жилых кварталов района из крупнокалиберных орудий, передает военный источник в соцсети Facebook (LCCSy). Напомним, в районе лагеря для беженцев Аль-Ярмук располагаются анклавы вооруженной оппозиции и ИГИЛ.

Также периодически отмечаются бои между сирийскими войсками и боевиками вблизи населенных пунктов Хош Аль-Давахира и Бейт Наим на северо-востоке от Дамаска. Самые ожесточенные сражения, как сообщает Facebook-канал (LCCSy), происходят в данный момент в районе Восточной Гуты на окраинах городов Таль Фарзат и Аль-Мардж. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Алеппо

Подтвердилась информация о том, что более 50 боевиков Сирийской свободной армии (ССА) присоединились к рядам правительственных войск на севере Алеппо. Они также передали сирийской армии шесть единиц военной техники и десятки крупнокалиберных пулеметов. Информационное агентство Al Masdar News сообщает, что многие из перешедших бойцов еще подростки. Исламисты базировались в районе города Джараблус.

Турецкие солдаты тем временем арестовали еще 25 радикалов «свободной армии», которые намеревались перейти на сторону Сирийской арабской армии (САА), в северной части региона.

Также бойцы вооруженной оппозиции вступают в ряды курдских подразделений. Так, приблизительно 707 боевиков ССА в течение последних нескольких недель присоединились к Отрядам народной самообороны (YPG) в Африне, передает военный источник в сети Twitter (Rojava_News_).

Провинция Хомс

Правительственные войска вместе с отрядами «Хезболлы» и ирано-афганским формированием «Ливат Фатимейн» возобновили наступление к востоку от Пальмиры, атакуя позиции «Исламского государства» вдоль двух магистралей, ведущих в Дейр эз-Зор, передает ливанское информагентство Al Masdar News.

При поддержке ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники штурмовали позиции террористов ИГ вблизи развязки Ат-Талила, нанеся тяжелый урон военным укреплениям боевиков ИГ. Первоочередной целью сирийских войск на данном направлении является освобождение насосной станции «Т-3». Кроме того, правительственным войскам важно расширить буферную зону вокруг районов нефтегазовых полей вблизи древнего города, дабы обезопасить себя от постоянных нападений со стороны радикалов «Исламского государства».

Провинция Дейр эз-Зор

Появилась информация, согласно которой, в боях на окраине района Аль-Панорама был уничтожен полевой командир «Исламского государства» родом из Туниса. Как сообщает информационный портал Al Masdar News, террориста ликвидировали около военного объекта Аль-Танимия.

Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, нанесла очередной авиаудар к юго-востоку от Дейр эз-Зора по городу Аль-Маядин, передает Twitter-канал (SyriaPressorg1). За последние три дня это уже третий удар коалиционной авиации в районе города. Напомним, в результате первой атаки погибло порядка 30 мирных граждан.

Провинция Даръа

Сирийские военно-воздушные силы провели еще одну серию боевых вылетов в направлении города Даръа, нанося удары по позициям боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад. В результате был нанесен значительный урон оборонительным укреплениям боевиков.

Правительственные войска между тем проводят ракетные обстрелы опорных пунктов и военных штабов боевиков в Даръа Аль-Балад, передает военный источник в социальной сети Twitter (shahid_daraa). Напомним, о начале широкомасштабной операции по освобождению столицы региона и ее окрестностей было объявлено несколькими днями ранее. Также на днях в регион прибыли подкрепления САА и «Хезболлы».

Провинция Ракка

Ранее уже сообщалось о том, что курдским формированиям SDF**** и YPG удалось захватить квартал Романия к западу от Ракки. Также на карте военных действий Civil War Map появилась информация о том, что Сирийская демократическая армия (SDF) установила контроль над конноспортивным комплексом и электростанцией, расположенными рядом с кварталом.

Курды сбили беспилотник «Исламского государства», который террористы использовали для сброса взрывчатых веществ, передает военный источник в Twitter (AfarinMamosta).

Тем временем, как сообщает Twitter-канал (sayed_ridha), Сирийская арабская армия (САА) заняла населенный пункт Шуайб Аль-Зикр в 22 километрах западнее от города Ат-Табка.

ВВС международной коалиции, в свою очередь, нанесли предупредительные удары в направлении позиций правительственных войск, чтобы приостановить их продвижение в этом районе, удерживаемом курдскими отрядами, сообщает военный источник в Twitter (MIG29_).

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжили наступление на все еще остающиеся в оккупации районы Западного Мосула. Правительственные войска уже освободили 75 процентов квартала Аль-Шафа. Об этом сообщает новостной портал Iraqi Day. Ранее также сообщалось об освобождении Аль-Занджали.

Боевики «Исламского государства» тем временем атаковали позиции иракской армии в районе города Ширкат на севере провинции Салах Эд-Дин. Согласно данным, опубликованным информагентством ИГИЛ «Аль-Амак», в ходе вооруженных столкновений были убиты порядка 30 военнослужащих армии Ирака. Официально данная информация, однако, подтверждена не была.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)