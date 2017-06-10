Главные новости 10 июня

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 10 июня.

Пентагон опубликовал кадры перехвата американских бомбардировщиков самолетом Су-27 ВКС РФ над Балтикой. Пентагон опубликовал кадры перехвата американских бомбардировщиков российским Су-27

Камеры спутника NASA запечатлели странный летающий объект, который может оказаться кораблем пришельцев. Спутник NASA обнаружил гигантский НЛО на орбите Земли

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил о том, что сирийская арабская армия вернула газовое поле «аш-Шаир» в районе Пальмиры, выбив оттуда силы террористической группировки ИГИЛ* (запрещена в РФ). Путь на Аш-Шаир: как повлияло освобождение газового поля на ситуацию в Сирии

50 боевиков ССА перешли на сторону САА в провинции Алеппо, ИГ* убило 15 бойцов YPG и 2 американских солдат около Ракки. Сирия новости 10 июня 07.00: 50 боевиков ССА перешли на сторону САА, ИГ убило 15 бойцов YPG и 2 американских солдат у Ракки

Армия САР и «Хезболла» достигли иракской границы к северо-востоку от КПП «Ат-Танф». Боевики ССА и «ан-Нусры» вели бои в провинции Идлиб. Смертники ИГ убили и ранили 150 жителей Ирака. Сирия итоги за сутки на 10 июня 6.00: САА вышла к границе с Ираком, боевики уничтожают друг друга в Идлибе

ИГ вновь предприняло попытку контратаки под Пальмирой. САА заняла ряд позиций вблизи района Аль-Панорама на юге Дейр эз-Зора. ССА нанесла удар по укрепрайонам САА в Латакии. Сирия новости 10 июня 12.30: ИГ ведет атаку вблизи Пальмиры, САА продвинулась на юге Дейр эз-Зора

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что у него уже есть внуки. Путин рассказал Стоуну о любви к внукам

Адская неделя в Донбассе, дезертиров выводят из зоны АТО, установлены заказчики кровавых терактов, СБУ натаскивает «боевых троллей». Новороссия сегодня: «боевые тролли» СБУ, Киев уничтожает «Правый сектор»**, патриоты Донбасса к обороне готовы

Загадочная планета Нибиру, которая, по мнению ученых, может уничтожить нашу планету. Появилось первое видео с угрожающей Земле планетой Нибиру

Руководство китайской компании OnePlus озвучило некоторые подробности своей новинки OnePlus 5, прозванной в СМИ «убийцей» флагманов Galaxy и iPhone. В Сеть утекли данные об «убийце» флагманов, новом смартфоне OnePlus 5

* Организация запрещена на территории РФ.