Tesla обогнала BMW по рыночной стоимости

В Избранное

Скопировать

Москва, 10 июня. Биржевые данные свидетельствуют о том, что капитализация американской автомобильной компании Tesla превысила капитализацию немецкой BMW.

Так, производитель электромобилей только за один день торгов нарастил стоимость акций на 1,4%, рыночная стоимость фирмы выросла до 61,7 млрд долларов.

Таким образом, компания Tesla стала самым дорогим автопромом Америки, обогнав по капитализации Ford Motor и GM.

Напомним, ранее японская компания Toyota избавилась от акций американской Tesla и больше не хочет с ней сотрудничать.