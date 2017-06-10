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Весь мир
Tesla обогнала BMW по рыночной стоимости

Tesla обогнала BMW по рыночной стоимости

18:05  10 Июня 2017
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Tesla обогнала BMW по рыночной стоимости

Москва, 10 июня. Биржевые данные свидетельствуют о том, что капитализация американской автомобильной компании Tesla превысила капитализацию немецкой BMW.

Так, производитель электромобилей только за один день торгов нарастил стоимость акций на 1,4%, рыночная стоимость фирмы выросла до 61,7 млрд долларов.

Таким образом, компания Tesla стала самым дорогим автопромом Америки, обогнав по капитализации Ford Motor и GM.

Напомним, ранее японская компания Toyota избавилась от акций американской Tesla и больше не хочет с ней сотрудничать. 

 

 

#tesla #bmw
Тимур Румянцев
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