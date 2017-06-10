Пропавшего на берегу уральского водохранилища мальчика ищут беспилотники

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Екатеринбург, 10 июня. Сегодня утром на берегу Рефтинского водохранилища пропал четырехлетний мальчик, спасатели привлекли к поискам беспилотник, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Четырехлетний ребенок вместе с родителями приехал на берег Рефтинского водохранилища. Он отправился с отцом за дровами, однако передумал и захотел вернуться к матери. Родитель отпустил ребенка, с того момента малыша никто не видел. Известно, что к поискам пропавшего мальчика привлекли 50 спасателей, а также беспилотник, который прочесывает лесные и открытие участки местности. «Беспилотник позволяет в режиме онлайн транслировать картинку местности с высоты до 500 метров», — рассказали в региональном спасательном ведомстве. Полиция и волонтеры помогают с поисками сотрудникам спасательного ведомства.