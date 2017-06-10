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Экономика
Посол РФ в Белоруссии оценил вероятность подписания документа о рынке газа

Посол РФ в Белоруссии оценил вероятность подписания документа о рынке газа

17:54  10 Июня 2017
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Посол РФ в Белоруссии оценил вероятность подписания документа о рынке газа

Минск, 10 июня. Москва и Минск могут подписать документ о ключевых принципах формирования общего рынка газа в конце 2017 года при условии согласования позиций, сообщил в субботу посол России в Белоруссии Александр Суриков

Как пояснил дипломат в интервью журналистам, «планка стоит до конца года выработать (ключевые подходы к формированию общего рынка газа  — ред.), в конце года будет эта тема обсуждаться», передает РИА Новости

Ранее официальные представители российской транснациональной корпорации «Газпром» сообщили, что в 2017 году белорусская сторона будет платить 132 доллара за тысячу кубических метров газа.

#россия #белоруссия
Тимур Румянцев
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