Путин присвоил заместителям главы Росгвардии звание генерал-полковника

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Москва, 10 июня. Трое заместителей главы Росгвардии Виктора Золотова получили звание генерал-полковника. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание генерал-полковника получили Олег Борукаев, Сергей Ерыгин и Сергей Лебедев, а также командующий Космическими войсками ВКС РФ Александр Головко и командующий Центральным округом войск Росгвардии Павел Дашков.

Звание генерал-лейтенанта полиции было присвоено начальнику главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрею Храпову, генерал-лейтенанта внутренней службы — начальнику управления МЧС по Москве Илье Денисову, генерал-майора — начальнику главка по вопросам миграции Ольге Кирилловой, сообщает Газета.ru.