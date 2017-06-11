День России: когда отмечается, история, роль Ельцина, переименование, поздравления в стихах

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В начале лета в нашей стране отмечается относительно молодой праздник — День России, появление которого связано с распадом Советского Союза и появлением на территории бывшего СССР независимых государств, самое большое и сильное из которых — Российская Федерация.

Когда отмечается День России

День России, который до 2002 года официально назывался День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, отмечается ежегодно 12 июня. Этот день является выходным.

История праздника

Советский Союз доживал последние дни, и 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России. Этот документ провозглашал на территории России приоритет конституции и законов Российской Федерации.

К этому времени многие республики СССР, которые не собирались оставаться в едином советском государстве и рвались к независимости (в первую очередь Прибалтика), уже приняли собственные декларации о суверенитете, и де-факто вышли из состава Советского Союза. Поэтому России было важно законодательно закрепить собственный суверенитет и принять новое название республики — Российская Федерация (Россия) вместо уже не отражающего политические реалии названия РСФСР.

Поэтому День России, который сначала назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, и появился в российском праздничном календаре в 1991 году. Кстати, 12 июня 1991 года было выходным днем, в который прошли первые выборы президента РСФСР, принесшие победу Борису Ельцину.

А официально 12 июня стало праздничным днем с 1992 года по постановлению Верховного Совета Российской Федерации.

Переименование праздника

Во время празднования 12 июня 1998 года Борис Ельцин в телевизионном обращении предложил переименовать праздник, назвав его День России. Это название прижилось, что и было законодательно закреплено в Трудовом кодексе в 2002 году.

Переименование было связано с тем, что сначала праздник получил неофициальное название «День независимости России». Это вызывало закономерные вопросы: дескать, от кого это стала «независимой» наша страна. Ведь РСФСР — Российская советская федеративная социалистическая республика — была фактически ядром Советского Союза (так же, как исторически Россия была ядром Российской империи), вокруг которого объединялись соседние страны. Поэтому название День России гораздо лучше отражало смысл и патриотический посыл праздника.

Новый смысл Дня России

Новый праздник прижился не сразу, и первое время воспринимался как дополнительный летний выходной. Но постепенно День России наполнился смыслом и патриотическим содержанием.

Так, в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете РФ, президент России Владимир Путин сказал: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории — истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона».

Сегодня День России — это праздник независимости, свободы, гражданского мира на основе закона и справедливости, национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Как празднуют День России

В День России в Кремле президент РФ вручает государственные награды, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах проходят массовые мероприятия, шествия, концерны на центральных площадях, патриотические флешмобы и акции. Вечером в крупных городах устраивают праздничные салюты и яркие фейерверки.

Также 12 июня во многих городах России отмечается местный праздник — День города.

Поздравления с Днем России

***

Светлый праздник день России

Встретим дружно и красиво,

Всех, кто к нам придет с любовью, —

С лаской встретим хлебом=солью.

Счастья нам, добра и света.

Миру — мир на всей планете!

***

Триколоры треплет ветер,

Отражаясь в небесах,

Все цвета родного флага,

Пусть ликует вся страна.

Мы свободу заслужили,

Жизнь, достоинство и честь,

Наша воля из железа,

И богатств у нас — не счесть.

С Днем России поздравляю

Весь великий наш народ,

И желаю не сдаваться

И по жизни — лишь вперед!

***

Независимости день

Отмечаем мы теперь.

В независимой стране

Жить отныне мне, тебе.

Вот такая вдруг свобода

Нам и нашему народу.

Я хочу вас всех поздравить

С независимой страной,

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Праздник. Лишний выходной.