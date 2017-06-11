День России: когда отмечается, история, роль Ельцина, переименование, поздравления в стихах
В начале лета в нашей стране отмечается относительно молодой праздник — День России, появление которого связано с распадом Советского Союза и появлением на территории бывшего СССР независимых государств, самое большое и сильное из которых — Российская Федерация.
Когда отмечается День России
День России, который до 2002 года официально назывался День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, отмечается ежегодно 12 июня. Этот день является выходным.
История праздника
Советский Союз доживал последние дни, и 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России. Этот документ провозглашал на территории России приоритет конституции и законов Российской Федерации.
К этому времени многие республики СССР, которые не собирались оставаться в едином советском государстве и рвались к независимости (в первую очередь Прибалтика), уже приняли собственные декларации о суверенитете, и де-факто вышли из состава Советского Союза. Поэтому России было важно законодательно закрепить собственный суверенитет и принять новое название республики — Российская Федерация (Россия) вместо уже не отражающего политические реалии названия РСФСР.
Поэтому День России, который сначала назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, и появился в российском праздничном календаре в 1991 году. Кстати, 12 июня 1991 года было выходным днем, в который прошли первые выборы президента РСФСР, принесшие победу Борису Ельцину.
А официально 12 июня стало праздничным днем с 1992 года по постановлению Верховного Совета Российской Федерации.
Переименование праздника
Во время празднования 12 июня 1998 года Борис Ельцин в телевизионном обращении предложил переименовать праздник, назвав его День России. Это название прижилось, что и было законодательно закреплено в Трудовом кодексе в 2002 году.
Переименование было связано с тем, что сначала праздник получил неофициальное название «День независимости России». Это вызывало закономерные вопросы: дескать, от кого это стала «независимой» наша страна. Ведь РСФСР — Российская советская федеративная социалистическая республика — была фактически ядром Советского Союза (так же, как исторически Россия была ядром Российской империи), вокруг которого объединялись соседние страны. Поэтому название День России гораздо лучше отражало смысл и патриотический посыл праздника.
Новый смысл Дня России
Новый праздник прижился не сразу, и первое время воспринимался как дополнительный летний выходной. Но постепенно День России наполнился смыслом и патриотическим содержанием.
Так, в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете РФ, президент России Владимир Путин сказал: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории — истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона».
Сегодня День России — это праздник независимости, свободы, гражданского мира на основе закона и справедливости, национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Как празднуют День России
В День России в Кремле президент РФ вручает государственные награды, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах проходят массовые мероприятия, шествия, концерны на центральных площадях, патриотические флешмобы и акции. Вечером в крупных городах устраивают праздничные салюты и яркие фейерверки.
Также 12 июня во многих городах России отмечается местный праздник — День города.
Поздравления с Днем России
***
Светлый праздник день России
Встретим дружно и красиво,
Всех, кто к нам придет с любовью, —
С лаской встретим хлебом=солью.
Счастья нам, добра и света.
Миру — мир на всей планете!
***
Триколоры треплет ветер,
Отражаясь в небесах,
Все цвета родного флага,
Пусть ликует вся страна.
Мы свободу заслужили,
Жизнь, достоинство и честь,
Наша воля из железа,
И богатств у нас — не счесть.
С Днем России поздравляю
Весь великий наш народ,
И желаю не сдаваться
И по жизни — лишь вперед!
***
Независимости день
Отмечаем мы теперь.
В независимой стране
Жить отныне мне, тебе.
Вот такая вдруг свобода
Нам и нашему народу.
Я хочу вас всех поздравить
С независимой страной,
Пожелать с друзьями справить
Праздник. Лишний выходной.