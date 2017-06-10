Под Владимиром в крупном ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек

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Владимир, 10 июня. Десять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием автобуса ПАЗ на 99 км автодороги Колокша - Верхние дворики во Владимирской области, сообщили в региональном УМВД.

Водитель автобуса ПАЗ, который двигался по маршруту Александров-Годуново, наехал на водосток, не справился с управлением и транспортное средство съехало в кювет. Известно, что автобус опрокинулся, в результате чего 10 человек получили травмы. По данным регионального МВД, среди пострадавших находится семилетняя девочка.

Ребенка госпитализировали в больницу Александрова с черепно-мозговой травой и сотрясением головного мозга. Остальным пострадавшим оказывается амбулаторная медпомощь. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.