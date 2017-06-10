МЧС предупреждает о надвигающемся шторме в Москве

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Москва, 10 июня. Управление МЧС РФ по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с грозой и резким усилением ветра в столичном регионе.

Так, в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер порывами до 15 м/с. Спасатели предупреждают о возможных разрушениях, связанных с травмированием людей, в том числе о поваленных деревьях, обрывах линий электропередач, падении слабо укрепленных конструкций и повреждении кровли.

МЧС призывает москвичей не покидать свои дома во время непогоды, а находясь на улице, держаться как можно дальше от рекламных щитов и ветхих строений, а также убирать автомобили от деревьев и быть бдительнее за рулем, сообщает телеканал 360.