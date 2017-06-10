Вашингтон намерен организовать техподдержку кораблей ВМС США в портах России

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Москва, 10 июня. Власти США ищут организации, которые бы стали заниматься материально-техническим обеспечением американских военных кораблей, заходящих в порты РФ на побережье Тихого океана.

Как сообщает RT, предположительно, под руководством Вашингтона компании будут заниматься логистической поддержкой кораблей ВМС США в портах иностранных государств в зоне операций Седьмого флота Соединенных Штатов.

Подразумеваются такие морские порты, как Находка, Владивосток и Ванино. Как отмечается в сообщении, только при согласии принимающей стороны реализация подобных проектов станет возможна. Помимо российских портов, в документе, опубликованном на сайте госзакупок США, идет речь о Тайване, Южной Корее и Японии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не выражает беспокойства в связи с авиабазой американских вооруженных сил, которая находится в Катаре.