ЛНР передала ВСУ тело погибшего под Желобком украинского бойца

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Луганск, 10 июня. Народная милиция ЛНР совместно с ветеранами Афганистана передала украинской стороне тело бойца ВСУ, погибшего в районе села Желобок Славяносербского района при попытке прорыва линии фронта.

Согласно нормам международного гуманитарного права ЛНР передала украинской стороне тело погибшего военнослужащего ВСУ. Об этом рассказал представитель Народной милиции республики Андрей Марочко. Передача тела состоялась в районе моста через реку Северский Донец. По словам главы союза ветеранов Афганистана Луганщины Сергея Шонина, киевские силовики попросили Луганск передать тело погибшего военнослужащего, военное руководство ЛНР согласилось на просьбу украинской стороны.