ЛНР: в Луганске скончался известный военный фотокорреспондент

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Луганск, 10 июня. На 50-ом году жизни после продолжительной болезни выдающийся луганский фотохудожник и военный корреспондент Николай Сидоров. Об этом сообщает в субботу Луганский информационный центр.

Коллеги Николая Юрьевича всегда считали его настоящим профессионалом и человеком с большой буквы, а также патриотом и героем, глазами которого весь мир видел происходящее в Луганске.

Отметим, что во многом благодаря Сидорову мир увидел наиболее драматичные события 2014 года, этапы восстановления и строительства Луганской народной республики в 2014-2017 годах.

Напомним, накануне министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев скончался на 70-м году жизни в Стамбуле.