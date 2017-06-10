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Происшествия
ФАН публикует список детей, погибших при ЧП с локомотивом в Приморье

ФАН публикует список детей, погибших при ЧП с локомотивом в Приморье

16:58  10 Июня 2017
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ФАН публикует список детей, погибших при ЧП с локомотивом в Приморье

Москва, 10 июня. Под колесами локомотива в Приморском крае погибли брат и сестра. В распоряжении Федерального агентства новостей оказался список жертв трагедии.

Как стало известно, погибшими оказались 13-летний Сергей З. и его 10-летняя сестра Устинья З., а также 13-летний Владислав Х. Еще одна девочка, Анна Х. 13 лет, получила тяжелейшую сочетанную травму и находится в реанимации.

Напомним, дети делали селфи на путях и не заметили приближающегося поезда.

#приморье #поезд
Алексей Громов
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