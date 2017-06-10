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Новороссия
Донецк: ВСУ выпустили по ДНР свыше 600 снарядов и мин

Донецк: ВСУ выпустили по ДНР свыше 600 снарядов и мин

16:58  10 Июня 2017
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Донецк: ВСУ выпустили по ДНР свыше 600 снарядов и мин

Донецк, 10 июня. Украинская армия выпустила 604 снаряда и мины по прифронтовым территориям Донецкой народной республики за минувшие сутки. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ применяли танки, артиллерию и минометы.

Согласно приведенным данным, противник выпустил 47 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, 26 танковых снарядов, 443 мины калибром 82 и 120 мм по районам 11 населенных пунктов на Донецком направлении. На Мариупольском направлении ВСУ выпустили 78 мин калибром 82 и 120 мм, шесть танковых снарядов, четыре снаряда РСЗО «Град». Поселки Широкая Балка, железная Балка и Зайцево в пригородах Горловки также оказались под огнем украинских силовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные выпустили почти 150 боеприпасов по территории Луганской народной республики за минувшие сутки.

#днр #донбасс
Тимур Румянцев
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