Донецк: ВСУ выпустили по ДНР свыше 600 снарядов и мин

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Донецк, 10 июня. Украинская армия выпустила 604 снаряда и мины по прифронтовым территориям Донецкой народной республики за минувшие сутки. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ применяли танки, артиллерию и минометы.

Согласно приведенным данным, противник выпустил 47 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, 26 танковых снарядов, 443 мины калибром 82 и 120 мм по районам 11 населенных пунктов на Донецком направлении. На Мариупольском направлении ВСУ выпустили 78 мин калибром 82 и 120 мм, шесть танковых снарядов, четыре снаряда РСЗО «Град». Поселки Широкая Балка, железная Балка и Зайцево в пригородах Горловки также оказались под огнем украинских силовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные выпустили почти 150 боеприпасов по территории Луганской народной республики за минувшие сутки.